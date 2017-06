Brasile, Corinthians-Santos 1-0: Jo segna, Tite si commuove

Il momento più emozionante di Corinthians-Santos è arrivato quando il gioco era fermo: prima dell'inizio del secondo tempo, la standing ovation di tutto lo stadio ha fatto commuovere Tite, c.t. del Brasile ed ex allenatore del Timao che era in tribuna ad assistere all'incontro. Poi, quando la partita è ripresa, è arrivato anche il gol di Jo a regalare un'ulteriore emozione ai tifosi del Coritnhians: quinta vittoria consecutiva nel Paulista, vetta del gruppo A consolidata con 8 punti di vantaggio sul Botafogo.



Il Santos, dal canto proprio, ha festeggiato la presenza numero 100 di Thiago Maia, il 19enne già oggetto di mercato, ha giocato con un insolito numero 100 sulla maglia: un numero a tre cifre che rappresenta una rarità, se non proprio un inedito nel mondo del calcio.