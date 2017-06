Brasile, Chapecoense-Atletico Nacional 2-1

Le squadre erano le stesse, lo scenario molto differente. Chapecoense ed Atletico Nacional si sono sfidate nell'andata di Supercoppa del Sudamerica ma la mente è tornata al 30 novembre quando le stesse due formazioni avrebbero dovuto scontrarsi per la Coppa Sudamerica prima che la tragedia aerea decimasse la Chape.



E sono stati proprio i padroni di casa a vincere per 2-1 quella che in Brasile hanno chiamato "la finale che non c'è più stata", prima del calcio d'inizio hanno sfilato i superstiti della prima Chapecoense, Alan Ruschel, Jakson Follmann e Neto. All'Arena Conda gol di Reinaldo, Torres e Otavio, il ritorno previsto il 10 maggio.