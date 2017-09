Brasile, carcere per Roberto Carlos!

Roberto Carlos nei guai. Secondo quanto riferisce il giornalista brsiliano Leo Dias, infatti, il tribunale di San Paolo avrebbe condannato l’ex Inter e Real Madrid al carcere per un ritardo di due anni nei pagamenti degli alimenti a uno dei suoi nove figli, in particolare a Rebeca, nata in Messico. Il tribunale di San Paolo starebbe aspettando solo che l'ex terzino rientri in Brasile per rendere effettiva la sentenza e sarebbe addirittura al vaglio l’ipotesi di emettere un mandato di cattura internazionale nel caso in cui l’ex giocatore non facesse ritorno in patria.

Roberto Carlos attualmente fa l’opinionista in Spagna, per cui passa gran parte del suo tempo nella penisola iberica. A luglio è diventato padre del suo nono figlio, un’altra bambina (Maria), nata dalla relazione con l'attuale compagna Mairana, da cui ha già avuto un’altra figlia, Manuela. I primi tre figli (Roberta, Giovanna e Roberto Carlos, figlio adottivo) li ha avuti con la prima moglie, mentre altri 4 li ha avuti da altrettante differenti relazioni.