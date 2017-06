Brasile, Bruno torna in carcere: sconterà 18 anni

Si riaprono le porte del carcere per Bruno Fernandes de Souza, portiere 32enne brasiliano che nel marzo del 2013 fu condannato a 22 anni e tre mesi di reclusione per essere stato riconosciuto come il mandante del sequestro e dell’omicidio dell'ex fidanzata, la modella Eliza Samudio (che secondo un cugino di Bruno ucciso due anni dopo a colpi di pistola fu gettata in pasto ai rottweiler per far sparire ogni traccia).

Estremo difensore del Boa Esporte, con un passato anche con le maglie di Corinthians e Flamengo, il giocatore dopo quattro anni di carcere era stato rimesso in libertà in attesa di un nuovo giudizio da parte di un comitato di cinque giudici, i quali si sono espressi condannando l'estremo difensore brasiliano a scontare interamente la pena e a tornare in prigione. Lo attendono altri 18 anni prima che possa tornare davvero un uomo libero.