Brasile, Adriano pensa al ritorno e il Boavista lo aspetta: "Porte aperte"

L'Imperatore vuole riprendersi il suo trono. Adriano Leite Ribeiro, più semplicemente Adriano, ha ancora voglia di esplodere il suo potentissimo sinistro e sta pensando a un ritorno in campo. Dopo l’infelice esperienza al Miami United conclusa il 28 maggio scorso, l’ex attaccante brasiliano dell’Inter è senza squadra, ma i suoi estimatori non mancano, come confermato a “Globoesporte” da Joao Paulo Magalhaes, responsabile della prima squadra del Boavista (club brasiliano con sede nella città di Saquarema nello stato di Rio de Janeiro): “Per lui le porte sono sempre aperte. Si potrebbe allenare vicino a casa, se vuole tornare noi lo aspettiamo”. La rosa in vista del campionato carioca è praticamente fatta, ma la dirigenza ritiene che ci sia ancora spazio per un ultimo colpo. La palla passa dunque ad Adriano, nonostante i 34 anni e la pancia un po' pronunciata, il suo arrivo farebbe davvero sognare i tifosi.