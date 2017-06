campionati brasiliani Suelen Mayara, la modella guardalinee che sogna il Paulistao

Suelen Mayara, guardalinee e modella brasiliana, sarà una delle grandi attrazioni del Carnevale di Sao Paulo, ma intanto non dimentica il suo sogno, che è quello di arrivare a fare l’assistente nel campionato Paulista: “Ho avuto un infortunio e sono stata fuori un anno. Ora la carriera calcistica, nel mese di febbraio, si ferma, poi tornerò sui campi. Non ho ancora lavorato nel Campionato Paulista, ma una volta concluso il corso è una cosa a cui aspiro". "Attualmente, quella di arbitro non è una carriera certa. E’ un lavoro che ti costringe ad avere un altro lavoro. Ma credo che le persone che dicono che il mio lavoro di modella rovinerà quello di arbitro dovrebbero smetterla" ha dichiarato la Mayara.