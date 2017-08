campionati brasiliani San Paolo, super Hernanes: 4 gol in 4 partite

Quattro partite, quattro gol e il San Paolo torna a sperare nella salvezza. L'aria di casa sta facendo bene ad Hernanes che, dopo le negative esperienze in Inter e Juventus e la parentesi cinese all'Hebei Fortune, cerca di guidare la squadra paulista fuori dalla zona pericolosa. Nelle ultime quattro partite, il Profeta ha segno quattro reti anche se il San Paolo ne ha vinte solo due: il gol del 3-3 nella clamorsa vittoria per 4-3 in trasferta contro il Botafogo, a secco nel ko con il Coritiba, un rete (rigore) ininfluente nella sconfitta con il Bahia. Oggi doppietta, prima la bella punizione dell'-10 e poi il rigore decisivo del 3-2 contro il Cruzeiro: alla ventesima giornata, il San Paolo è sedicesimo alla pari della Chapecoense, ultima squadra in zona retrocessione.