campionati brasiliani Palmeiras, Santos, Flamengo: 'La legge di Guardiola' fa tremare le big

C'è un dato statistico che fa tremare le grandi storiche del calcio brasiliano: nessuno in Brasile è mai diventato campione stando a più di sei punti di distanza dal primo posto all'ottava giornata. La 'Legge di Guardiola' rischia di abbattersi sul Palmeiras di Felipe Melo, reduce da due vittorie in fila ma lontano 10 punti a causa di un pessimo avvio, sul Flamengo reduce dal pari nel Clasico col Fluminense (sono entrambe a meno 9 dalla vetta) e sul Santos, a meno 7 dal Corinthians capolista. Secondo Pep per queste squadre le speranze sono già finite, possono dire addio al titolo, ma il Brasileirao riserva sempre un sacco di sorprese...