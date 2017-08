campionati brasiliani Palmeiras, Cuca: "Felipe Melo è sconvolto, gli ho detto di andarsene"

"Felipe è chiaramente sconvolto dal fatto che non sta giocando. Abbiamo avuto una conversazione franca e diretta, ho preso in considerazione i problemi che potrebbero sorgere in futuro e gli ho detto che è libero di continuare la sua carriera da un'altra parte". Dopo la partita giocata contro l'Avaí, il tecnico del Palmeiras Cuca ha scaricato il brasiliano ex Inter, arrivato lo scorso gennaio: "E' normale che un giocatore come lui non è contento se non gioca, ma nella composizione del centrocampo e dell'attacco, per come giochiamo, non si adatta come titolare. Questo ci darebbe problemi in futuro e lo sa anche lui. Non è una mela marcia o cose simili che sono state dette, è un professionista ma non lo vedo titolare. Ho preso la decisione insieme all'amministratore delegato e al Presidente". Felipe Melo è da considerarsi fuori rosa.