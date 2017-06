campionati brasiliani Maxi rissa in Penarol-Palmeiras: Felipe Melo fa... il pugile

Una mega rissa è scoppiata al triplice fischio di Penarol-Palmeiras di Copa Libertadores. Tra i protagonisti più 'attivi' l'ex centrocampista dell'Inter Felipe Melo che per l'occasione si è trasformato in pugile colpendo un avversario prima di venire accerchiato dai rivali e quindi scortato dai suoi compagni di squadra verso gli spogliatoi. Per la cronaca il match è stato vinto dalla squadra brasiliana per 3-2