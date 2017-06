campionati brasiliani Luis Fabiano, che accoglienza! Migliaia di tifosi all'aeroporto

O Fabuloso torna in Brasile e i tifosi impazziscono. Miglia di supporter del Vasco da Gama sono infatti accorsi all'aeroporto di Rio per accogliere l'ex attaccante del Siviglia, che torna in patria a 36 anni dopo l'esperienza cinese nel Tianjin Quanjian di Cannavaro (23 gol in 29 partite).