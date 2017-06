campionati brasiliani L'omaggio del Palmeiras a Papa Francesco

Un saluto e una benedizione d’eccezione per la “We Love Football 2017”, torneo giovanile che ospita tra le squadre anche il Palmeiras. In mattinata l’udienza papale nel cuore di Città del Vaticano e l'incontro con il Pontefice (a cui è stata donata una maglia personalizzata), nel pomeriggio squadre in campo. Con la benedizione di Bergoglio.