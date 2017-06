campionati brasiliani Goleada Santos all'esordio: il Linense ne prende 6

Debutto con goleada per i bi-campioni in carica del Santos nel campionato Paulista, grande esclusiva di Premium. Gli uomini di mister Dorival Junior hanno rifilato ben 6 reti al Linense, grande protagonista il centravanti Rodrigao Dos Santos autore di una doppietta. Dorival nella conferenza post partita: "non c'è motivo di essere euforici, è stata una partita come le altre".