campionati brasiliani Flamengo, Diego si gode le spiagge e saluta lo stress europeo

A luglio dello scorso anno, Diego ha lasciato il calcio europeo per tornare in Brasile. Una scelta di cuore ma anche di motivazioni, forse un modo per salutare lo stress e le polemiche del calcio europeo e riabbracciare il calcio bailado. L'ex Juventus ci racconta la sua vita al Flamengo: "Vivere a Rio de Janeiro è incantevole. Mi piace poter andare in spiaggia, e lo stesso vale per la mia famiglia. Andiamo in spiaggia, facciamo giri in bicicletta nel lungomare, andiamo nei centri commerciali e ristoranti".