campionati brasiliani Dudu, il golaço vale la nazionale: chiamato al posto di Douglas Costa

Il mondo l'ha conosciuto per quel fantastico gol da centrocampo contro il San Paolo e ora anche il ct Tite si è accorto di Dudu. Attaccante esterno destro naturale del Palmeiras (di cui è anche capitano) e della Seleção. Giocatore brevilineo di grandissima qualità. Ricorda il Papu Gomez per caratteristiche fisiche, ma nell'interpretazione della partita invece ricorda Eder. Molto rapido ma che abbina all'alta frequenza di piede anche una buona gamba sul lungo. Fortissimo nell'uno contro uno con un eccellente senso del gol ma che ama anche assistere il compagno meglio piazzato. Vero e proprio trascinatore del Palmeiras alla vittoria dell'ultimo campionato brasiliano, caricandosi sulle spalle la squadra principalmente durante l'assenza di Gabriel Jesús per l'Olimpiade di Rio.