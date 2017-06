campionati brasiliani Chapecoense, il portiere sopravvissuto Follmann solleva la Copa Sudamericana

La vita sportiva della Chapecoense sta pian piano tornando alla normalità ma ci sono momenti che non verranno mai scordati. Come quello in cui Jackson Follmann, portiere della Chape sopravvissuto alla tragedia aerea, ha sollevato - assieme agli altri compagni ancora vivi - la Copa Sudamericana (assegnata di diritto al club brasiliano) prima della sfida amichevole contro il Palmeiras.