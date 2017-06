campionati brasiliani Chapecoense, dalla tragedia al primato in classifica

Grazie al 2-0 sull'Avai La Chapecoense conquista la prima posizione del Brasileirão, esclusiva di Premium Sport. Dopo le emozioni vissute insieme nella gara con il Palmeiras, vinta 1-0 dalla Chape grazie al gol di Luiz Antonio nel momento in cui il pubblico ricordava i caduti di La Union, arriva un altro successo nella terza giornata, contro la neopromossa Avai, firmato Wellington e Reinaldo. Dopo tre turni, Chape prima con due vittorie e un pareggio. Nel prossimo turno la Chape volerà a Belo Horizonte per giocare in casa del Cruzeiro.