Chape, maglia speciale in ricordo delle vittime del disastro aereo

La Chapecoense scenderà in campo con una maglia speciale contro il Barcellona nella sfida valevole per il Trofeo Gamper in programma il prossimo lunedì. Sulla divisa ci saranno 71 stelle per ricordare le 71 persone morte nel disastro aereo dello scorso 29 novembre vicino a Medellin in Colombia.