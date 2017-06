campionati brasiliani Brasileirao, la top 11 della sesta giornata

La vittoria per 2-0 contro l'Atletico Go consente al Cruzeiro di piazzare ben tre giocatori nella top 11 della sesta giornata del Brasileirao. Il Palmeiras si rialza con il Flu, ecco perché ci sono anche Alejandro Guerra e Juninho. Bene anche Santos, Corinthians e Gremio. Henrique comanda la classifica cannonieri: 7 gol in 6 partite anche se la rete contro il Palmeiras non ha salvato il suo Fluminense.