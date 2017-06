campionati brasiliani Brasileirao, la top 11 della seconda giornata

Nella top 11 della seconda giornata del Brasileirao tanto Flamengo dopo il 3-0 esterno all'Atletico Go. In avanti spicca Luis Fabiano mentre in mezzo c'è Bruno Silva (Botafogo), bravo a recuperare palloni ma anche a riproporsi in fase offensiva. Particolare la statistica sui cross dell'Atletico Mineiro, quantità ma poca qualità e soprattutto poco redditizi in termini di punti. Interagite su Twitter nelle nostre dirette con l'hashtag #PremiumBrasil !