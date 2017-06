campionati brasiliani Brasileirao, continua la favola della Chape: è prima!

A novembre la tragedia che aveva cancellato la squadra quasi interamente, poi la lenta e dolorosa rinascita fino all'inizio del Brasileirao e ora la Chapecoense vive un sogno ad occhi aperti: grazie al successo per 2-0 in casa del Cruzeiro nel quarto turno, la squadra di Vágner Mancini si conferma prima in classifica con 10 punti a braccetto con il ben più attrezzato Corinthians. Giovedì si torna in campo per il big match contro il Gremio, che insegue la coppia di testa a un solo punto di distanza.