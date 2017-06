campionati brasiliani Brasile, il Santos prepara l'inizio della nuova stagione

L'inizio del campionato Paulista (si parte il 5 febbraio in esclusiva su Premium Sport) è dietro l'angolo, e il Santos si prepara in ritiro sotto gli occhi di mister Dorival Junior. I giocatori si allenano nel centro sportivo "Rei Pelè" in vista dell'esordio contro il Linense.