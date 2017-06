campionati brasiliani Brasile, Flamengo e Juan in ritiro per il Carioca

Il Flamengo di mister Ze Ricardo ha iniziato la preparazione mirata all'inizio del campionato Carioca (esclusiva di Premium Sport dal 5 febbraio), lavoro sl possesso palla e costruzione di gioco. Nel centro allenamento Ninho do Urubu a Rio de Janeiro si sono viste anche due vecchie conoscenze italiane: Juan (ex Roma) e Diego (ex Juve). Il Flamengo farà un amichevole il 21 gennaio contro il Vila Nova allo Stadio Serra Dourada di Goiânia(Goiás).