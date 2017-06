campionati brasiliani Brasile, Felipe Melo e il Palmeiras preparano l'amichevole con la Chape

Nel suo centro di allenamento di San Paolo, il Palmeiras continua la preparazione in vista dell'inizio del Campionato Paulista, grande esclusiva di Premium Sport. L'ex interista Felipe Melo e compagni si preparano a quella che molto probabilmente sarà l'amichevole più emozionante della loro carriera, sabato prossimo contro la Chapecoense all'Arena Condá di Chapecó. L'ultima partita ufficiale della squadra che è quasi interamente scomparsa nell'incidente aereo di fine novembre in Colombia fu proprio contro il Palmeiras e il Verdão, vincitore del titolo, ha voluto fortemente essere il primo avversario della nuova Chape, "ricostruita" in tempo record. L'incasso dell'amichevole sarà interamente devoluto alle famiglie dei giocatori morti nell'incidente.