campionati brasiliani Atletico Mineiro, un'iniziativa per ritrovare i 'meninos desaparecidos'

Tamara, Daniel, Douglas, Emily, Guilherme...la foto di un bambino sparito per ogni calciatore. Immagini di forte impatto che raccontano l'iniziativa intrapresa dall'Atlético Mineiro per sensibilizzare sul tema dei bambini scomparsi e per cercare di rintracciarne alcuni. La squadra bianconera, in collaborazione con la polizia locale dello stato Minas Gerais, distribuirà inoltre dei nastri color verde speranza: quella di ritrovare qualcuno delle migliaia di bambini scomparsi negli scorsi anni, una strage silenziosa mai chiarita a fondo dalle autorità brasiliane.