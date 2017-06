campionati brasiliani Atletico Mineiro: Dona Ana sempre allo stadio dal 1920

Lei è Ana Candida de Oliveira Marques, meglio conosciuta come "Dona Ana, la nonna del Galo". Tifosa del l'Atletico Mineiro dal 1920, praticamente da quando è nata, è sempre presente alle partite del Galo a Belo Horizonte, e quando il medico glielo consente va anche in trasferta. Questa piccola grande donna è un esempio per la torcida dell'Atletico Mineiro.