campionati brasiliani "Il Profeta è tornato": il San Paolo accoglie Hernanes

Il Profeta Hernanes ha trovato una nuova squadra. Il centrocampista ceduto dalla Juve al Hebei China Fortune a febbraio per 8 milioni, già a giugno era stato "spostato" nella seconda squadra del club cinese per far spazio a Gervinho, ex Roma, ritornato da un infortunio (in Cina c'è un limite per i giocatori stranieri in rosa). Ora è ritornato, in prestito annuale, al club dove è cresciuto.