Yaya Touré, niente Arsenal: è a un passo dal ritorno all'Olympiacos

Yaya Touré non giocherà più in Premier League. Dopo l'annuncio da parte del suo agente ("Ha superato le visite mediche a Londra: sta per firmare il nuovo contratto") sembrava che il futuro del centrocampista potesse essere all'Arsenal.



Invece l'ex mediano del Manchester City (è svincolato), secondo Espn, tornerà in Grecia all'Olympiacos dove ha già giocato nella stagione 2015-16 conquistando il campionato e la coppa nazionale.



Come riferisce la Gazzetta dello Sport per il 35enne ivoriano, "da ieri comunitario col passaporto britannico" sarebbe pronto un contratto biennale da circa 2 milioni di euro a stagione.