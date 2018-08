Yaya Touré boom: "Ha superato le visite mediche"

"Yaya Touré ha superato le visite mediche a Londra: sta per firmare il nuovo contratto". La rivelazione è dell'agente Dimitry Seluk: una notizia bomba, considerando il livello del giocatore che ha 35 anni e nelle ultime stagioni al Manchester City non ha dato il meglio di sé, ma resta un grande talento. Quello che manca è il nome della nuova squadra.



Toure @YayaToure has passed a medical in London. Yaya is close to signing a new contract. — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 28 agosto 2018

Yaya Touré è svincolato, quindi potrebbe aver firmato per chiunque in qualunque campionato: certo, il fatto che abbia sostenuto le visite mediche a Londra fa pensare che l'ivoriano continuerà a giocare in Premier League. Ma Seluk ha smentito al 100% (parole sue) che possa farlo al West Ham ("Yaya è un campione, non è una squadra per lui"), o al Crystal Palace ("Hodgson non conosce i compleanni dei suoi giocatori, può mai andare lì?". In Inghilterra si fa strada l'ipotesi