Valencia, acquistato Piccini: clausola da 80 milioni

Cristiano Piccini da oggi è il terzino italiano che vale di più al mondo, pur avendo zero presenze in Nazionale. L'italiano classe 1992 passa dallo Sporting Lisbona al Valencia per dieci milioni di euro ma il club spagnolo (che prima aveva cercato senza successo di prendere Hateboer dall'Atalanta) ha messo nel contratto una clausola rescissoria da ben 80 milioni.



Piccini è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, ha vestito le maglie di Carrarese, Spezia, Livorno prima del grande salto nella Liga: nel 2014 il passaggio al Betis Siviglia, nel 2017 lo Sporting (con cui ha anche giocato in Champions League) e ora il Valencia. Vanta presenze in Under 19, 20 e 21 ma non ancora nella Nazionale A: che Mancini gli dia una chance?