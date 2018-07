Torricelli: "Juve, Bonucci è una minestra riscaldata, basito per la trattativa col Milan"

Moreno Torricelli boccia senza se e senza ma la possibilità, sempre più concreta, del ritorno di Bonucci alla Juventus. "Non si è sentita più di tanto la sua mancanza nella squadra bianconera. Conoscendo l'ambiente questa ipotesi è strana anche perché la Juve ci ha insegnato nella sua storia che le minestre riscaldate non le piacciono tanto. Rimango un po' basito da questa trattativa, anche se i dirigenti in questi anni hanno sempre lavorato nel migliore dei modi e se lo stanno valutando avranno le loro buone ragioni", le parole a Radio Sportiva.



L'ex terzino si sofferma poi sul valore dell'attuale capitano del Milan: "Se è ancora tra i più forti d'Europa? Giocare con Chiellini e Barzagli accanto è più facile, con Buffon alle spalle, questa è stata la sua fortuna per quanto sia un difensore di valore internazionale. Nel Milan le cose erano diverse e ha avuto difficoltà".



I piemontesi potrebero sacrificare Caldara: "In prospettiva sarà una colonna portante del calcio italiano, in questi due anni all'Atalanta ha fatto molto bene, sicuramente avrà bisogno di adattamento ma nella Juve ci sono anche Rugani, Benatia, Chiellini e il vecchietto Barzagli, per cui il reparto è già messo bene".