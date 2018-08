Torino, Siviglia su Iago Falque: offerta tra 15 e 20 milioni

Iago Falque non si sente amato al Torino e la sua avventura in granata potrebbe essere al capolinea. Dopo la partita con la Roma, l'attaccante non ha chiuso la porta a un suo possibile addio e il d.s. Petrachi ha aperto a una eventuale cessione: "Se arrivasse un club con tanti soldi...". Quanti? Forse l'attuale offerta del Siviglia non basta: secondo la Stampa gli andalusi hanno messo sul piatto tra i 15 e i 20 milioni. Non è una proposta irrinunciabile.



Il Torino, però, ha troppi attaccanti in rosa, come ha detto lo stesso Mazzarri: il problema è che Niang e Ljajic non hanno molte richieste e quelle che sono arrivate per il francese non hanno soddisfatto Cairo. Così Iago diventa "sacrificabile": ha più mercato degli altri e non si adatta perfettamente al 3-5-2 di Mazzarri, che ipotizza una coppia Belotti-Zaza.