Torino, Iago Falque: "Merito più rispetto, me ne andrei a testa alta"

Iago Falque è stato protagonista sia durante Torino-Roma che nel post-partita: il gol annullato e un presunto rigore subito da Fazio hanno irritato la dirigenza granata ma ora a tenere banco sono le parole sul futuro dello spagnolo. "Qui ho dimostrato di essere un buon giocatore, dopo due stagioni importanti avrei meritato più rispetto di quello che a volte ho avuto. Alla fine del calciomercato estero mancano alcuni giorni, vedremo cosa succederà" ha detto l'esterno, non chiudendo ad una partenza.



"Avrei meritato più rispetto, dopo due anni così non dovrebbero esserci dubbi su di me. Da esterno ho fatto dodici gol in una stagione, pochi ci sono riusciti. Se comunque dovessi andarmene, lo farei a testa alta" ha concluso Iago Falque.



L'arrivo di Zaza ha infoltito il reparto offensivo, Ljajic e Niang erano sul mercato ma non sono stati ancora ceduti, e anche il ds Petrachi è molto chiaro: "Per noi è importantissimo ma questa anomalia della fine anticipata del calciomercato rispetto ad altri Paesi crea scompensi: se arrivasse una squadra tedesca con tanti soldi rischia di metterti in difficoltà. Abbiamo un parco attaccanti importantissimo, vedremo cosa succederà".