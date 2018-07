Serie A, tutti i movimenti ufficiali del calciomercato estivo 2018

ACQUISTI CESSIONI

ATALANTA (All. Gasperini)

Kecskes (d, Korona Kielce), Reca (d, Wisla Plock), Tumminello (a, Roma), Bettella (d, Inter), Carraro (c, Inter), Varnier (d, Cittadella), Zapata (a, Sampdoria, P) Caldara (d, Juventus), Spinazzola (d, Juventus), Cristante (c, Roma), Sportiello (p, Frosinone, P), Schmidt (c, Rio Ave), Kresic (d, Cremonese, P), Bastoni (d, Inter), Petagna (a, Spal, P)

BOLOGNA (All. Inzaghi)

Dijks (d, Ajax), Calabresi (d, Roma), Santander (a, Copenaghen), Skorupski (p, Roma), Falcinelli (a, Sassuolo), Svanberg (c, Malmo), Mattiello (d, Atalanta, P) Torosidis (d), Verdi (a, Napoli), Mirante (p, Roma), Masina (d, Watford), Di Francesco (a, Sassuolo), Boldor (d, Verona), Crisetig (c, Frosinone, P)

CAGLIARI (All. Rastelli)

Srna (d, Shakhtar Donetsk), Aresti (p, Olbia), Castro (c, Chievo), Cerri (a, Juventus), Lombardi (c, Juventus) Ceter (a, Olbia), Melchiorri (a, Perugia), Capello (a, Padova, P), Biancu (c, Olbia, P), Crosta (p, Olbia, P)

CHIEVO (All. Maran)

Fabbro (a, Bassano Virtus), Grubac (d, Apoel Nicosia), Djordjevic (a, Lazio) Dainelli (d), Gobbi (d), Inglese (a, Napoli), Bastien (d, Standard Liegi), Castro (c, Cagliari)

EMPOLI (All. Andreazzoli)

Mraz (a, Zilina), Brighi (c), Mchedlidze(a), Rasmussen (d, Rosenborg), La Gumina (a, Palermo) Piu (a, Carpi, P), Picchi (c, Cremonese, P), Donnarumma (a, Brescia)

FIORENTINA (All. Pioli)

Vlahovic (a, Partizn), Hancko (d, Zilina), Lafont (p, Tolosa), Ceccherini (d, Crotone), Norgaard (c, Brondby), Gerson (c, Roma, P) Gaspar (d, Sporting)Ranieri (d, Foggia, P), Gori (a, Foggia, P)

FROSINONE (All. Longo)

Sportiello (p, Atalanta, P), Crisetig (c, Bologna, P), Molinaro (d), Goldaniga (d, Sassuolo, P), Ghiglione (d, Genoa, P), Perica (a, Udinese, P) -

GENOA (All. Ballardini)

Criscito (d, Zenit), Piatek (a, Cracovia), Valietti (d, Inter), Radu (p, Inter), Vodisek (p, Olimpia Lubiana), Marchetti (p, Lazio), Sandro (c, Benevento), Mazzitelli (c, Sassuolo), Romulo (c, Verona), Kouamé (a, Cittadella) Gentiletti (d), Rosi (d), Veloso (d), Rigoni (c), Cofie (c), Rossi (a), Perin (p, Juventus), Improta (a, Benevento), Izzo (d, Torino), Milinkovic (c, Hull), Lamanna (p, Spezia), Panico (a, Cittadella), Salcdo (a, Inter, P), Ghiglione (d, Frosinone, P), Rigoni (c)

INTER (All. Spalletti)

Nainggolan (c, Roma), Politano (a, Sassuolo), De Vrij (d, Lazio), Asamoah (d, Juventus), Martinez (a, Racing), Bastoni (d, Atalanta), Salcedo (a, Genoa, P) Santon (d, Roma), Zaniolo (c, Roma), Bettella (d, Atalanta), Valietti (d, Genoa), Radu (p, Genoa), Odgaard (a, Sassuolo), Carraro (c, Atalanta), Manaj (a, Albacete), Longo (a, Huesca), Ze Turbo (a, Newell's Old Boys), Dimarco (d, Parma, P), Eder (a, Jiangsu Suning)

JUVENTUS (All. Allegri)

Perin (p, Genoa), Favilli (a, Ascoli), Emre Can (c, Liverpool), Cancelo (d, Valencia), Ronaldo (a, Real Madrid) Buffon (p), Asamoah (p), Lichtsteiner (d), Cerri (a, Cagliari), Tello (c, Benevento), Lombardi (c, Cagliari), Audero (p, Sampdoria, P9, Rogerio (d, Sassuolo, P)

LAZIO (All. Inzaghi)

Durmisi (d, Betis), Sprocati (a, Salernitana), Berisha V. (c, Salisburgo), Proto (p, Olympiakos), Acerbi (d, Sassuolo) Marchetti (d), De Vrij (d), Djordjevic (a), Tounkara (a, Schaffhausen, P), Palombi (c, Lecce, P), Anderson (c, West Ham)

MILAN (All. Gattuso)

Reina (p, Napoli), Strinic (d, Sampdoria), Halilovic (c, Amburgo) -

NAPOLI (All. Ancelotti)

Verdi (a, Bologna), Ciciretti (a, Benevento), Inglese (a, Chievo), Younes (a, Ajax), Fabian Ruiz (c, Betis), Meret (p, Udinese), Karnezis (p, Udinese) Reina (p), Rafael (p), Maggio (d), Milic (d), Leandrinho (a, Atletico Mineiro, P), Jorginho (c, Chelsea), Machach (c, Carpi, P)

PARMA (All. D'Aversa)

Stulac (c, Venezia), Dimarco (d, Inter, P), Sepe (p, Napoli, P), Bruno Alves (d), Gobbi (d), Rigoni (c) Lucarelli (d), Mazzocchi (d, Perugia)

ROMA (All. Di Francesco)

Coric (c, Dinamo Zagabria), Marcano (d, Porto), Cristante (c, Atalanta), Kluivert (a, Ajax), Mirante (p, Bologna), Santon (d, Inter), Zaniolo (c, Inter), Pastore (a, Psg), Bianda (d, Lens), Fuzato (p, Palmeiras), Malcom (a, Bordeaux) Lobont (p), Calabresi (d, Bologna), Tumminello (a, Atalanta), Skorupski (p, Bologna), Nainggolan (c, Inter), Bruno Peres (d, San Paolo, P), Sadiq (a, Rangers), Alisson (p, Liverpool), Gerson (c, Fiorentina, P), Antonucci (a, Pescara, P)

SAMPDORIA (All. Giampaolo)

Colley (d, Genk), Peeters (c, Bruges), Jankto (c, Udinese), Tavares (d, San Paolo, P), Rafael (p) Strinic (d), Djuricic (c), Viviano (p, Sporting), Torreira (c, Arsenal), Alvarez (c), Zapata (a, Atalanta, P), Bonazzolai (a, Padova, P)

SASSUOLO (All. De Zerbi)

Djuricic (c, Sampdoria), Sernicola (d, Ternana), Odgaard (a, Inter), Di Francesco (a, Bologna), Boateng (c, Eintracht), Bouarabia (c, Konyaspor), Boga (c, Chelsea) Pegolo (p), Biondini (c), Politano (a, Inter), Falcinelli (a, Bologna), Mazzitelli (c, Genoa), Acerbi (d, Lazio), Goldaniga (d, Frosinone, P)

SPAL (All. Semplici)

Fares (c, Verona), Dickmann (d, Novara), Valoti (c, Verona, P), Gomis (p, Nocerina), Milinkovic-Savic (p, Torino, P), Petagna (a, Atalanta, P), Djourou (d, Antalyaspor) Dramé (d), Borriello (a), Castagnetti (c, Cremonese)

TORINO (All. Mazzarri)

Izzo (d, Genoa). Meité (c, Monaco), Bremer (d, Atletico Mineiro), Rosati (p, Perugia), Damascan (a, Sheriff) Burdisso (d), Molinaro (d), Carlao (d, Apoel Nicosia), Gomis (p, Spal), Avelar (d, Corinthians), Gustafson (c, Verona, P), Barreca (d, Monaco), Boye (a, Aek, P)

UDINESE (All. Velazquez)