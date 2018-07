Schalke 04, Howedes vicino alla Lokomotiv Mosca

La scorsa è stata una stagione sfortunata per Beneditk Howedes: solo 248 minuti (con un gol segnato, contro la Sampdoria) con la maglia della Juventus che comprensibilmente ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto sul prestito concesso dallo Schalke 04. Ma il difensore tedesco non rimarrà comunque in Bundesliga: nonostante le offerte di Stoccarda, Bayer Leverkusen ed Hoffenheim (oltre che a quelli di Galatasaray ed Everton), secondo la Bild il suo destino è in Russia.



Il classe 1988 ha deciso di trasferirsi, questa volta a titolo definitivo, alla Lokomotiv Mosca dove ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Jefferson Farfan. Sperando che gli infortuni della scorsa annata (rottura della fibra muscolare, stiramento alla coscia e affaticamento muscolare) questa volta lo lascino in pace.