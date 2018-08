Sassuolo, Locatelli: "Il Milan mi ha fatto sognare, ora nuovo capitolo"

Manuel Locatelli si è presentato ai tifosi del Sassuolo in conferenza stampa: "Ringrazio tutti, sono contentissimo di essere qui. Il Sassuolo mi ha cercato tanto e mi ha fatto sentire importante, ha creduto in me. Cercherò di fare del mio meglio per ambire a grandi risultati. Posso solo ringraziare il Milan, mi ha fatto sognare, ma ora si apre un nuovo capitolo per me. Inter? Il mister deciderà se farmi giocare".



Locatelli si è trasferito ai neroverdi in prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni più di due di bonus. Nessun diritto di recompra in favore del Milan. Il ventenne di Lecco ha risposto anche alle domande sulla trattativa: "Su queste cose tecniche si sono occupati procuratore e società, io penso al campo e sono contentissimo di essere qui. Col Milan ho segnato al Sassuolo, ho esordito contro il Carpi, forse l'Emilia Romagna era il mio destino".