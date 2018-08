Santos, quattro volte no alla Lazio per Cipriani

Già nel 2016 la Lazio aveva tentato (e trovato) la fortuna pescando dal Brasile per quanto riguarda il difensore centrale. I biancocelesti hanno provato a bissare il colpo Luiz Felipe cercando per quattro volte di prelevare Gustavo Cipriano dal Santos ma tutte le volte Lotito ha trovato la porta chiusa. Come riporta il collega, esperto di calcio brasiliano, Andersinho Marques



Il #Santos ha respinto 4 offerte della #Lazio per il difensore centrale #GustavoCipriano (17 anni).



1ª proposta: 100% €500.000

2ª proposta: 80% €800.000

3ª proposta: 70% 1,2 milioni

4ª proposta: soltanto un anno di prestito come esperienza in Europa. pic.twitter.com/yyJhQmKkJu — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 23 agosto 2018

la Lazio ha fatto pervenire, sempre più convenienti, al club brasiliano che però ha sempre risposto no: prima 500.000 euro per l'intero cartellino, poi 800.000 per l'80%, in seguito 1,2 milioni per il 70% ed infine, pur di averlo in squadra, il semplice prestito senza diritti o obblighi di riscatto. Il difensore centrale classe 2001 rimane quindi al Santos e potrà diventare uomo mercato in futuro.