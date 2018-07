Sampdoria, preso Ronaldo Vieira per 7 milioni

Il gioco di parole, in questa particolare estate di calciomercato, viene naturale: anche la Sampdoria ha il suo Ronaldo. I blucerchiati infatti hanno chiuso per Ronaldo Vieira, centrocampista centrale classe 1998: 6,5 milioni di euro più 500 mila di bonus al Leeds.



Il calcio era nel suo destino visto la madre, ex calciatrice, lo ha partorito una settimana dopo Francia-Brasile, finale dei Mondiali 1998, assieme al fratello gemello che il padre, amante del futbol brasileiro, ha invece chiamato Romario.



Ronaldo, nato in Guinea-Bissau, ha cittadinanza portoghese dove si è trasferito con la famiglia a 5 anni. Si è rivelato nel Leeds ed è sotto la tutela di Jorge Mendes: è un centrocampista fisico che gioca play basso, era stato seguito dall'Inter ma ora saranno Sampdoria e Giampaolo a cercare di trasformarlo in un campione.