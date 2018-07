Sampdoria, Ferrero: "Praet e Bereszynski non sono in vendita"

"So che Bereszynski e Praet erano stati accostati al Napoli ma non sono in vendita". Massimo Ferrero in un'intervista a Radio Crc smentisce le possibili partenze del difensore polacco e del centrocampista belga (seguito anche dall'Inter).



Il presidente della Sampdoria non chiude del tutto la porta ai difensori partenopei Chiriches e Tonelli: "Se De Laurentiis se ne vuole liberare mi chiamerà, non chiedo nulla a nessuno. Con Aurelio bisogna sempre capire la prima o la seconda mossa per cui lo aspettiamo, se vorrà lo aiuteremo. Ha rifiutato 15 milioni dallo Stoke per Tonelli? Vuol dire che è ricco".



Infine una curiosità: "Rafael è un grande portiere e sono contento di averlo alla Samp. Forse Adl voleva riprenderlo dopo l'infortunio di Meret, ma io sono stato più veloce".