Sampdoria, Ferrero: "Bozzo scorretto, le cattive azioni torneranno indietro"

Una delle vicende più sorprendenti dell'ultima giornata di calciomercato è stata quella che ha portato Simone Zaza al Torino, poche ore dopo che l'attaccante sembrava ad un passo dalla Sampdoria. Massimo Ferrero non ha preso bene il dietrofront ed ha attaccato l'agente di Zaza: "C'è un procuratore molto scorretto e la gente scorretta non mi piace, parlo dell'avvocato Bozzo e gli ricordo che le cattive azioni tornano sempre indietro. Invece a Zaza auguro il meglio anche se i rimpianti deve averli chi non è voluto venire qui".



Il presidente blucerchiato poi fa un bilancio della sessione estiva: "Mercato ottimo, sono contento. Ci tengo a dire che non abbiamo venduto nessuno, questo il messaggio che voglio mandare ai tifosi. Chi è andato via è figlio di una strategia comune, come Silvestre e Zapata, mentre Torreira era a fine corso. Abbiamo preso nove giocatori".



Infine, sul rinvio di Samp-Fiorentina e Milan-Genoa: "Le partite si rimandano, i morti no. Per me sono giornate di lutto" le parole a RMC Sport.