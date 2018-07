Sampdoria, arriva Defrel dalla Roma: affare da 20 milioni

Dei dodici acquisti messi a segno da Monchi in questa caldissima sessione estiva di calciomercato, quelli per cui sono stati spesi più soldi sono avvenuti nel reparto offensivo: Kluivert, Pastore e Malcom (senza contare il rientro di Verde). Era scontato dunque che la Roma iniziasse anche un'opera di sfoltimento del reparto, il primo passo - non contando gli affari "minori" Tumminello, Sadiq e Ponce - ha il nome di Gregoire Defrel.



L'attaccante francese è praticamente della Sampdoria, che raggiungerà giovedì per effettuare le visite mediche. I blucerchiati pagheranno 1,5 milioni di prestito oneroso, il diritto di riscatto è invece fissato a 18,5 milioni: sostituirà Zapata, passato all'Atalanta.