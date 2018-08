Roma, Strootman se ne va in lacrime. Pallotta: "Perché dovremmo sostituirlo?"

Nella giornata di oggi, dopo le visite mediche, Kevin Strootman dovrebbe diventare ufficialmente un giocatore del Marsiglia (per 25 milioni più 3 di bonus). Il centrocampista olandese ieri ha svuotato il suo armadietto a Trigoria e salutato i compagni commuovendosi secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport.



Lacrime significative in quanto il 28enne avrebbe voluto continuare la sua avventura nella Roma ("Mi hanno venduto" la confessione agli amici come riporta il Corriere dello Sport) ma alla fine ha accettato l'OM dove ritroverà Rudi Garcia, che lo aveva voluto già nella Capitale nel 2013, dopo aver capito di non essere più al centro del progetto giallorosso. Il presidente Pallotta del resto è stato chiaro parlando a La Repubblica: "Perché dovremmo aver bisogno di sostituirlo?".



I tifosi non la pensano così e sul web hanno sfogato tutta la loro rabbia per la cessione del mediano, che intanto ha smesso di seguire la sua ormai ex squadra sui social.