Roma, stop Malcom: si inserisce il Barcellona

Colpo di scena nell'affare Malcom: la Roma aveva chiuso l'accordo con il Bordeaux sulla base di 32 milioni di euro fissi (da pagare in un numero minori di stagione rispetto all'offerta precedente) più 4 di bonus tanto che il giocatore era atteso nella Capitale già lunedì sera per poi sostenere le visite mediche nella giornata di martedì.



Ma verso le 22 il volo che doveva portare il brasiliano a Roma è stato cancellato, dietro alla decisione nessun motivo logistico ma l'inserimento last minute del Barcellona che ha giocato al rialzo. A quel punto il Bordeaux ha bloccato il giocatore negandogli la partenza: non a caso sia francesi che Roma avevano annunciato l'accordo ma subordinato alle visite mediche, che non ci sono ancora state.



Valverde, dopo aver perso Paulinho e avendo visto sfumato l'acquisto di Griezmann, si è impuntato con la dirigenza catalana: vuole un rinforzo e potrebbe essere Malcom. D'altro canto i giallorossi non si arrendono e Monchi è già al lavoro per cercare di sbloccare la trattativa, si cercherà di far valere l'accordo raggiunto ma la situazione è intricata.

IL TWEET DELLA ROMA

L’#ASRoma conferma di aver trovato un accordo di massima con il Bordeaux per il trasferimento del calciatore Malcom. L’operazione sarà ratificata in seguito al buon esito delle visite mediche pic.twitter.com/iQcKT6kCPn — AS Roma (@OfficialASRoma) 23 luglio 2018

IL TWEET DEL BORDEAUX