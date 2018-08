Roma, Pallotta: "La mia squadra più forte. N'Zonzi è una bestia"

Avanti tutta su Steven N'Zonzi anche se non mancano le difficoltà. James Pallotta conferma che la Roma vuole il francese del Siviglia: "È una bestia, non è troppo vecchio, ha 29-30 anni ed è in perfetta forma, non ci preoccupa l'anagrafe. Non c'è mai un problema di età per un calciatore. Semmai di qualità e di sostenibilità degli ingaggi".



Il presidente giallorosso, nell'intervista al Corriere dello Sport, fa il punto sulla trattativa Suso: "Parliamo di opportunità, non spenderemo i nostri soldi tanto per aggiungere giocatori. Se ci sarà un'occasione la valuteremo. Non abbiamo bisogno di un'ala destra; non dimentichiamo che abbiamo già in rosa sei attaccanti".



La delusione per il mancato acquisto di Malcom è già alle spalle: "Una sciocchezza, ho già detto quello che avevo da dire. Era un giocatore che ci piaceva, rappresentava un buon affare, ma si può andare avanti serenamente senza di lui".



Le prospettive sembrano rosee: "Sulla carta è la Roma più forte della mia gestione. Sulla carta almeno. Certamente siamo migliorati con gente come Pastore, Marcano, Kluivert, Cristante, tutti ottimi giocatori. In più sono tornati Schick e Karsdorp, Pellegrini e Under sono cresciuti di un anno. E abbiamo ancora delle cose da fare, conoscendo benissimo il valore del nostro organico".