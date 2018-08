Roma-Nzonzi, ufficiale: 26,5 milioni più 4 di bonus al Siviglia

Un altro campione del mondo in Italia, ora è ufficiale: Steven Nzonzi è un nuovo giocatore della Roma. La lunga trattativa per il mediano 29enne è terminata: i giallorossi hanno alzato l'offerta per il giocatore a 26,5 milioni più 4 di bonus, come chiedeva il Siviglia, e a breve l'operazione verrà formalizzata con Monchi che è riuscito ad ottenere l'ok del suo vecchio club. Il giocatore è atterrato alle 14.15 a Ciampino ricevendo la splendida accoglienza dei tifosi e ha sostenuto le visite mediche nel pomeriggio, prima della firma del contratto.

It's official: World Cup winner Steven Nzonzi is an #ASRoma player! 💪 #DajeSteven pic.twitter.com/NGaS6uIv1Z — AS Roma English (@ASRomaEN) 14 agosto 2018

Di Francesco, dunque, ottiene un altro rinforzo importante per un centrocampo sempre più ricco. Nzonzi, dodicesimo uomo della Francia ale in passato accostato anche alla Juve, sarà una preziosa alternativa ain grado di strappargli il posto da titolare, a differenza di Gonalons: è un giocatore di sostanza, utilissimo a difendere il risultato come ha dimostrato Deschamps in Russia. Per lui è pronto un contratto di 4 anni da 3 milioni a stagione.