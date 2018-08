Roma-Nzonzi, è fatta: 30 milioni al Siviglia

Un altro campione del mondo in Italia: Steven Nzonzi sarà un giocatore della Roma. La lunga trattativa per il mediano 29enne è terminata: i giallorossi hanno alzato l'offerta per il giocatore a 30 milioni, come chiedeva il Siviglia, e a breve l'operazione verrà formalizzata con Monchi che è riuscito ad ottenere l'ok del suo vecchio club. Il giocatore atterra alle 13.30 a Ciampino e subito dopo sosterrà le visite mediche.



Di Francesco, dunque, ottiene un altro rinforzo importante per un centrocampo sempre più ricco. Nzonzi, dodicesimo uomo della Francia al Mondiale e in passato accostato anche alla Juve, sarà una preziosa alternativa a De Rossi in grado di strappargli il posto da titolare, a differenza di Gonalons: è un giocatore di sostanza, utilissimo a difendere il risultato come ha dimostrato Deschamps in Russia. Per lui è pronto un contratto di 4 anni da 3 milioni a stagione.