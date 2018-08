Roma, Monchi: "Strootman via? Non aveva pistole alla tempia"

I tifosi della Roma l'hanno presa malissimo e a quanto pare anche Strootman non ha gradito la cessione al Marsiglia se, come sembra, oltre ad andar via in lacrime, ha confessato agli amici di essere stato venduto dalla società. Il d.s. Monchi, però, racconta un'altra verità.



"Strootman è un giocatore forte, ma la decisione della sua cessione l'abbiamo presa tutti insieme: il giocatore, la società e l'allenatore. Non voglio entrare nella situazione economica e tecnico-tattica. Chi gioca nella Roma deve volerlo, nessuno ha puntato la pistola alla tempia di Strootman, dicendogli di andare via".



Strootman, richiesto a Marsiglia dal suo ex allenatore Rudi Garcia, frutta alla Roma 25 milioni più 3 di bonus: le ragioni economiche ancora una volta hanno battuto quelle sportive, considerando che Di Francesco perde un centrocampista senza la possibilità di sostituirlo, oltre che un uomo spogliatoio.