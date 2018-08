Roma, De Rossi vicino al rinnovo fino al 2020

Daniele De Rossi vede il traguardo della diciannovesima stagione con la maglia della Roma: il capitano giallorosso, in scadenza 30 giugno 2019, è vicino a trovare l'accordo per il rinnovo di contratto di un altro anno, fino al 2020. De Rossi, che arriverà a 37 anni in maglia giallorossa, guadagnerà 1,5 milioni di euro a stagione più bonus continuando la sua storia d'amore con i capitolini.



Nonostante l'arrivo di Nzonzi, la Roma decide quindi di dare fiducia alla sua bandiera e lo stesso De Rossi non contempla l'idea di poter chiudere la carriera all'estero.