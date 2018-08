Real Madrid, vicino il prestito di Kovacic al Chelsea

Il Real Madrid si è arreso e ha deciso di assecondare Mateo Kovacic. Come riporta Marca è tutto fatto per il prestito annuale del centrocampista croato al Chelsea.



Nella giornata di ieri il 25enne aveva deciso di "ribellarsi" minacciando di non allenarsi più fino a quando il suo futuro non fosse stato definito. Il club lo ha rassicurato sull'intesa con i Blues e così il vicecampione del mondo ha lavorato (da solo) in un campo annesso al centro sportivo di Valdebebas.



In Inghilterra Kovacic troverà più spazio (per questo ha scelto di andare allo scontro con la società) e d'altro canto le merengues mantengono il cartellino del giocatore. Chi rischia di subire il danno maggiore è l'Inter: difficile che Florentino Perez lasci andare anche Modric...