Real Madrid, pronti 300 milioni per Neymar

Il quotidiano spagnolo Sport racconta di un Florentino Perez addirittura "disperato" per non essere riuscito a trovare un sostituto di Cristiano Ronaldo, e la sconfitta in Supercoppa Europea non ha certo migliorato l'umore del presidente del Real Madrid. Il calciomercato spagnolo chiude il 31 agosto ed entro quella data Perez potrebbe effettuare il classico colpo di teatro: pronti 300 milioni di euro per Neymar.



Il nome del brasiliano viene ciclicamente accostato ai blancos ma questa volta c'è un aspetto che può dare una mano al Real. Il Paris Saint Germain è ancora in attesa di eventuali sanzioni da parte dell'Uefa che sta indagando sulle sponsorizzazioni che arrivano dal Qatar: se entro fine mese fosse accertata una violazione dei regolamenti, i parigini potrebbero essere costretti a vendere un pezzo pregiato.



Ed ecco che, intoccabile per questioni di patriottismo il fresco campione del mondo Mbappé, l'affondo per Neymar sarebbe servito. Ieri As, invece, aveva inserito tra i papabili anche il nome di Mauro Icardi.